lunedì 2 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaPaura a Portofino, peschereccio naufragato al largo: un ferito grave e un...
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Paura a Portofino, peschereccio naufragato al largo: un ferito grave e un disperso

Redazione Liguria
0

elicottero vigili del fuoco muzzeronePortofino (Genova) – Grande paura nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio, al largo di Portofino dove un peschereccio è naufragato.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’elisoccorso e la capitaneria di porto. Secondo le prime informazioni, i soccorritori avrebbero estratto dall’acqua un uomo, affidato ai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.
Intanto, le ricerche si stanno concentrando per individuare un altro soggetto, che sarebbe stato a bordo dell’imbarcazione e che risulterebbe al momento disperso.
Rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e il motivo per cui l’imbarcazione è affondata. Al momento l’elisoccorso sta volando sulle acqua a largo del Promontorio per individuare il disperso.
Articolo in aggiornamento
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Gaslini Genova vetrata colorata

Genova, al Gaslini crolla il controsoffitto nel reparto di patologia neonatologia

Cronaca
Gilberto Salmoni

Genova, Gilberto Salmoni, domani il funerale al Tempio Laico di Staglieno

Cronaca
Polizia locale auto

Genova, donna derubata a Sampierdarena: arrestato un uomo

Cronaca
carabinieri generica

Borghetto Santo Spirito, truffa del falso carabiniere, vittima una pensionata

Cronaca