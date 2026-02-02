Paura a Portofino, peschereccio naufragato al largo: un ferito grave e un disperso

Portofino (Genova) – Grande paura nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio, al largo di Portofino dove un peschereccio è naufragato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’elisoccorso e la capitaneria di porto. Secondo le prime informazioni, i soccorritori avrebbero estratto dall’acqua un uomo, affidato ai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Intanto, le ricerche si stanno concentrando per individuare un altro soggetto, che sarebbe stato a bordo dell’imbarcazione e che risulterebbe al momento disperso.

Rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto e il motivo per cui l’imbarcazione è affondata. Al momento l’elisoccorso sta volando sulle acqua a largo del Promontorio per individuare il disperso.

Articolo in aggiornamento

