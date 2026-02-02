lunedì 2 Febbraio 2026
Peschereccio affondato al largo di Portofino, continuano le ricerche del disperso

Ricerche disperso peschereccio PortofinoPortofino (Genova) – Proseguono al largo del promontorio di Portofino le ricerche del comandante del peschereccio Acquario che risulta disperso da oggi, quando l’imbarcazione è naufragata a circa tre miglia dalla costa.
Le ricerche sono partite dopo il segnale di allarme e l’altra persona che si trovava a bordo è stata tratta in salvo dai soccorritori, che l’hanno affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della capitaneria di porto, in volo si sono alzati anche i mezzi dell’elisoccorso che stanno scandagliando le acque alla ricerca dell’uomo, al momento senza successo.
Rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che l’imbarcazione abbia lanciato l’allarme intorno alle ore 13.
