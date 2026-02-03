Caos Autostrade, incidente sul ponte San Giorgio: traffico in tilt

Genova – Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi all’altezza del Ponte San Giorgio, lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia.

E’ accaduto lungo la carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo e il sinistro stradale avrebbe coinvolto almeno due vetture.

La dinamica è ancora da chiarire, così come l’eventuale presenza di persone rimaste ferite. I soccorsi sono intervenuti sul posto.

Molto pesanti le ripercussioni sulla circolazione, che risulta completamente bloccata in direzione Genova: al momento sono cinque i chilometri di coda tra il casello di Genova Pegli e il bivio con l’A7, con Autostrade che consiglia a coloro che viaggiano verso levante di uscire al casello di Genova Aeroporto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]