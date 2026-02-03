martedì 3 Febbraio 2026
Caos Autostrade, incidente sul ponte San Giorgio: traffico in tilt

coda autostrada A10Genova – Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi all’altezza del Ponte San Giorgio, lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia.
E’ accaduto lungo la carreggiata che viaggia in direzione del capoluogo e il sinistro stradale avrebbe coinvolto almeno due vetture.
La dinamica è ancora da chiarire, così come l’eventuale presenza di persone rimaste ferite. I soccorsi sono intervenuti sul posto.
Molto pesanti le ripercussioni sulla circolazione, che risulta completamente bloccata in direzione Genova: al momento sono cinque i chilometri di coda tra il casello di Genova Pegli e il bivio con l’A7, con Autostrade che consiglia a coloro che viaggiano verso levante di uscire al casello di Genova Aeroporto.
