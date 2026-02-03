Genova, sfrecciava sull’A7 con 19 kg di droga in auto: arrestato

Genova – Stava sfrecciando sull’Autostrada A7 in direzione nord a tutta velocità, quando è stato intercettato e fermato da una pattuglia della polizia stradale, che durante il controllo ha trovato a bordo dell’auto ben ben 19 chilogrammi di hashish nascosti nel bagagliaio dell’auto.

É accaduto sabato sera lungo la carreggiata che viaggia in direzione Milano. Al momento del fermo, gli agenti hanno notato fin da subito un odore di sostanza stupefacente provenire dalla vettura e, dopo un ulteriore controllo, hanno trovato l’ingente quantità di droga suddivisa in 230 involucri.

Alla luce di quanto emerso, il conducente è stato tratto in arresto per i reati in materia di stupefacenti e trasferito presso il carcere genovese di Marassi, mentre l’hashish è stato posto sotto sequestro.

