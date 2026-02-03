martedì 3 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, sfrecciava sull'A7 con 19 kg di droga in auto: arrestato
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Genova, sfrecciava sull’A7 con 19 kg di droga in auto: arrestato

Redazione Liguria
0

polizia stradale controlliGenova – Stava sfrecciando sull’Autostrada A7 in direzione nord a tutta velocità, quando è stato intercettato e fermato da una pattuglia della polizia stradale, che durante il controllo ha trovato a bordo dell’auto ben ben 19 chilogrammi di hashish nascosti nel bagagliaio dell’auto.
É accaduto sabato sera lungo la carreggiata che viaggia in direzione Milano. Al momento del fermo, gli agenti hanno notato fin da subito un odore di sostanza stupefacente provenire dalla vettura e, dopo un ulteriore controllo, hanno trovato l’ingente quantità di droga suddivisa in 230 involucri.
Alla luce di quanto emerso, il conducente è stato tratto in arresto per i reati in materia di stupefacenti e trasferito presso il carcere genovese di Marassi, mentre l’hashish è stato posto sotto sequestro.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Palma crollata Nervi

Genova, un’altra palma crollata a Nervi: tragedia sfiorata

Cronaca
polizia locale Genova

Genova, scarica 3 tonnellate di detriti in area Aster al Campasso,...

Cronaca
Polizia notte auto

Genova, riconosce rapinatori per strada e li fa arrestare

Cronaca
incidente sopraelevata genova

Genova, auto ribaltata in Sopraelevata, traffico in tilt

Cronaca