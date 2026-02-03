martedì 3 Febbraio 2026
Peschereccio affondato al largo di Portofino, proseguono le ricerche

Redazione Liguria
0

Portofino (Genova) – Proseguono anche nella giornata odierna, martedì 3 febbraio, le ricerche dell’uomo disperso da ieri nell’ambito del naufragio del peschereccio Acquario avvenuto al largo di Portofino.
L’allarme è scattato intorno alle ore 13 quando l’imbarcazione si trovava a circa 3 miglia dalla costa. A bordo si trovavano due persone: un uomo di 28 anni, soccorso in codice rosso e trasportato all’ospedale dal quale è stato dimesso questa mattina, e il comandante, un uomo di 60 anni, che risulta al momento ancora disperso.
Secondo quanto riportato dalla persona sopravvissuta, il comandante non avrebbe abbandonato l’imbarcazione.
Anche nella giornata odierna le ricerche che hanno visto impegnati gli uomini della capitaneria di porto e i vigili del fuoco sono proseguite, al momento senza esito di alcun genere.
