mercoledì 4 Febbraio 2026
Genova, cornicione pericolante in via Caffaro: strada chiusa

Redazione Liguria
Polizia locale autoGenova – Nel corso della seconda parte della mattinata odierna, mercoledì 4 febbraio, via Caffaro è stata chiusa alla circolazione a causa di un cornicione pericolante.
Al momento non è chiaro se questo sia causato dal vento che in questi ultimi giorni sta interessando il capoluogo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza della zona.
Inoltre, sono presenti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno chiuso momentaneamente la strada e successivamente gestito il traffico che si è creato nella zona. Al momento non sono chiari i tempi di riapertura della strada, che dipenderanno dalle tempistiche di intervento.
