Genova, cornicione pericolante in via Caffaro: strada chiusa

Genova – Nel corso della seconda parte della mattinata odierna, mercoledì 4 febbraio, via Caffaro è stata chiusa alla circolazione a causa di un cornicione pericolante.

Al momento non è chiaro se questo sia causato dal vento che in questi ultimi giorni sta interessando il capoluogo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza della zona.

Inoltre, sono presenti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno chiuso momentaneamente la strada e successivamente gestito il traffico che si è creato nella zona. Al momento non sono chiari i tempi di riapertura della strada, che dipenderanno dalle tempistiche di intervento.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]