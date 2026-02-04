Genova, scappa dai carabinieri e poi si finge minorenne: arrestato

Genova – Ha cercato di fuggire alla vista dei carabinieri, è stato trovato in possesso di un’ingente quantità di droga e ha finto di essere minorenne.

Il protagonista della vicenda è un uomo che si trovava nei pressi della stazione della metropolitana di Darsena e che, alla vista dei militari dell’arma, ha tentato la fuga opponendo resistenza.

Durante il successivo controllo, è stato trovato in possesso di 32 involucri di crack e 9 dosi di eroina. Inizialmente ha dichiarato di avere meno di 18 anni, ma il successivo esame auxologico ha confermato la maggiore età.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasferimento nelle camere di sicurezza: dovrà rispondere dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

