mercoledì 4 Febbraio 2026
Recco, lavori sulla rete idrica: rubinetti senz’acqua fino a stasera

Redazione Liguria
0

acqua, rubinetto,Recco (Genova) – Giornata di disagi per numerosi abitanti e commercianti della zona di Recco, che fin dalle scorse ore si sono trovati con i rubinetti a secco.
La causa, fa sapere il Comune, è riconducibile ad una serie di interventi resi necessari per completare il passaggio dalla rete idrica vecchia a quella nuova.
I lavori starebbero procedendo senza particolari intoppi e nelle prossime ore in alcune zone del territorio i disagi saranno terminati.
Più impattanti ile problematiche nelle zone collinari e nelle frazioni. Qui i rubinetti potrebbero rimanere a secco fino alle 21 di stasera.
Il ritardo è dovuto alla necessità di permettere ai serbatoi di riempirsi gradualmente tramite il pompaggio verso l’alto. Per limitare i disagi, sono disponibili due autobotti in piazza Nicoloso e sul Belvedere di Megli.
——————————————————————————————————
