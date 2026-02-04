Recco, lavori sulla rete idrica: rubinetti senz’acqua fino a stasera

Recco (Genova) – Giornata di disagi per numerosi abitanti e commercianti della zona di Recco, che fin dalle scorse ore si sono trovati con i rubinetti a secco.

La causa, fa sapere il Comune, è riconducibile ad una serie di interventi resi necessari per completare il passaggio dalla rete idrica vecchia a quella nuova.

I lavori starebbero procedendo senza particolari intoppi e nelle prossime ore in alcune zone del territorio i disagi saranno terminati.

Più impattanti ile problematiche nelle zone collinari e nelle frazioni. Qui i rubinetti potrebbero rimanere a secco fino alle 21 di stasera.

Il ritardo è dovuto alla necessità di permettere ai serbatoi di riempirsi gradualmente tramite il pompaggio verso l’alto. Per limitare i disagi, sono disponibili due autobotti in piazza Nicoloso e sul Belvedere di Megli.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]