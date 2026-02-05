giovedì 5 Febbraio 2026
Genova, domani lo sciopero internazionale dei porti: presidio a San Benigno

Corteo sciopero generale GenovaGenova – Per la giornata di domani è previsto lo sciopero generale dei lavoratori portuali, che riguarderà ben 21 tra i più importanti porti europei italiani e nel Mediterraneo: oltre a Genova, sciopereranno i lavoratori di Trieste, Livorno, Ancona, Civitavecchia, Bilbao, Tangeri, Pireo, Mersin e tanti altri ancora. Inoltre, hanno aderito anche i portuali di Amburgo e di altri posti nel mondo.
A Genova è in programma un presidio a partire dalle ore 18:30 nella zona di San Benigno, che negli scorsi mesi è stato spesso luogo di protesta e di raduno in occasione degli scioperi generali a sostegno della Flotilla e della popolazione palestinese.
“I portuali – scrive USB – mandano un segnale di forte solidarietà internazionale contro la militarizzazione dei porti, il genocidio ancora in corso in Palestina, il traffico di armi e la corsa alla guerra a cui stiamo assistendo. Un segnale forte contro l’imperialismo e la rottura del diritto internazionale e in difesa dell’autodeterminazione dei popoli.
Al centro della protesta ci sono le condizioni dei lavoratori. L’economia di guerra ha già tagliato i nostri salari, eroso i nostri diritti e distrutto i servizi pubblici essenziali. Lo spostamento delle risorse economiche sugli armamenti e l’industria bellica colpisce direttamente i salari e le condizioni di lavoro, allunga i tempi di lavoro e allontana la possibilità di riconoscere il nostro come lavoro usurante a fini pensionistici.
Il 6 febbraio, inoltre, sarà il giorno dell’inaugurazione dei giochi olimpici invernali di Milano e Cortina. La presenza della milizia fascista dell’ICE è un segnale di provocazione che consideriamo inaccettabile”.
——————————————————————————————————
