Recco, turisti travolti da onda sul molo, due sono gravi

Recco (Genova) – Una comitiva di turisti in visita nella cittadina rivierasca è stata travolta da un’onda mentre si trovava sul molo per alcuni scatti “scenografici”. Due persone sono cadute sugli scogli riportando diverse ferite potenzialmente molto gravi.

Momenti di paura, nel pomeriggio per il gruppo di turisti che stava percorrendo il molo. Forse alla ricerca di uno scatto “memorabile” alcuni di loro si sono avvicinati troppo alla zona dove si abbattevano le onde ed uno dei marosi, più forte degli altri, li ha travolti.

Due di loro sono caduti sulla scogliera e sono stati soccorsi dopo le urla disperate e le chiamate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto le ambulanze della Croce Verde di Camogli e della Croce di Ruta di Camogli.

Il più grave sembra essere un uomo di 53 anni che ha battuto la testa sugli scogli riportando un brutto trauma cranico ed alcune ferite e contusioni.

L’uomo è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova.

L’altra persona travolta avrebbe riportato alcune fratture ed è stata a sua volta accompagnata in ospedale per accertamenti e per le cure del caso.