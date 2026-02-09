Grave incidente stradale a Sestri Ponente, tre feriti

Genova – Grave incidente all’alba, in largo Jursè, a Sampierdarena, alla rotonda che collega via Degola con via Pacinotti e via Pieragostini dove tre veicoli si sono scontrati con un impatto molto violento.

L’allarme è scattato poco prima delle 6 quando, per cause ancora da accertare, due furgoni e un’auto si sono scontrati in rapida successione.

Traffico in tilt e soccorsi in arrivo rapidamente con i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i conducenti dei veicoli.

Sul posto anche le ambulanze del 118 e l’automedica. I feriti sono stati stabilizzati e poi trasferiti negli ospedali di Villa Scassi, Galliera e San Martino.

Gravi le ripercussioni sulla viabilità con traffico bloccato nella zona.

Via Pieragostini è percorribile a senso unico alternato e la polizia locale è al lavoro per districare la situazione in attesa che i mezzi vengano rimossi e la strada bonificata.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte della sezione infortunistica della polizia locale.