lunedì 9 Febbraio 2026
Grave incidente stradale a Sestri Ponente, tre feriti

Redazione Liguria
ambulanza soccorsiGenova – Grave incidente all’alba, in largo Jursè, a Sampierdarena, alla rotonda che collega via Degola con via Pacinotti e via Pieragostini dove tre veicoli si sono scontrati con un impatto molto violento.
L’allarme è scattato poco prima delle 6 quando, per cause ancora da accertare, due furgoni e un’auto si sono scontrati in rapida successione.
Traffico in tilt e soccorsi in arrivo rapidamente con i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i conducenti dei veicoli.
Sul posto anche le ambulanze del 118 e l’automedica. I feriti sono stati stabilizzati e poi trasferiti negli ospedali di Villa Scassi, Galliera e San Martino.
Gravi le ripercussioni sulla viabilità con traffico bloccato nella zona.
Via Pieragostini è percorribile a senso unico alternato e la polizia locale è al lavoro per districare la situazione in attesa che i mezzi vengano rimossi e la strada bonificata.
In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte della sezione infortunistica della polizia locale.

