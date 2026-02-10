Sestri Levante, il caso della tubazione misteriosa nella Baia del Silenzio

Sestri Levante (Genova) – Un tubo arancione che “spunta” dalla sabbia della spiaggia della Baia del Silenzio e suscita le perplessità di residenti e visitatori.

La bassa marea che interessa la Baia del Silenzio ha fatto emergere dal fondale quella che sembra essere una tubazione di scarico e la foto, pubblicata sui social, sta scatenando perplessità e domande sulla sua natura e, soprattutto, sul suo uso.

In molti si domandano se la tubazione sia recente o sia presente il loco da tempo ma, soprattutto, se si tratta di una condotta abbandonata e magari solo un frammento o se, invece, sia collegata a qualche impianto.

C’è chi sostiene che sia uno scarico delle acque piovane che parte da qualche edificio vicino o dalla strada e chi, invece, chiede alla pubblica amministrazione di condurre verifiche per capire bene se si tratta di opere autorizzate e che quindi dovrebbero essere “note” o se vi sia altro da “scoprire”.

Un vero e proprio “caso” che incuriosisce anche i turisti, sorpresi che, in un luogo tanto bello, spunti una tubazione di color arancio, nel bel mezzo della spiaggia, normalmente il fondale della Baia.