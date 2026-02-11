mercoledì 11 Febbraio 2026
Genova, mattinata di code e rallentamenti in Sopraelevata

Redazione Liguria
Sopraelevata Genova codaGenova – Quello di oggi è stato un inizio di mattinata complicato per il traffico nel capoluogo, soprattutto lungo la Sopraelevata.
La strada Aldo Moro è stata interessata da code e rallentamenti iniziati intorno alle ore 8:00 soprattutto lungo la carreggiata che viaggia in direzione levante, all’altezza della rampa Iro Lapi, che hanno coinvolto decine di autovetture.
Inoltre, disagi di minore intensità si sono segnalati anche nella carreggiata opposta, quella che viaggia verso i quartieri di ponente.
Come spesso accade quando il traffico lungo la Sopraelevata va sotto stress, ci sono state ripercussioni al traffico anche tra via Buozzi e via Gramsci, in direzione del centro città.
