Genova, presidio dei lavoratori al casello di Genova Ovest: attesi disagi al traffico

Genova – Possibili disagi al traffico a partire dalle 10:30 di questa mattina nella zona del casello autostradale di Genova Ovest, nei pressi di Sampierdarena, dove è in programma il presidio da parte dei lavoratori della società GSA Gruppo Servizi Associati che richiedono maggiori diritti e un adeguamento del salario.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati di USB: “Questi Lavoratori ogni giorno dell’anno sono tra i primi che intervengono in caso di incidenti in autostrada, malgrado il rischio e la pericolosità degli interventi, sono pagati con un contratto di lavoro “pirata”, il CCNL ANISA con la retribuzione di poco sopra i 6 euro l’ora, senza maggiorazioni notturne o festive, quindi chi lavora nella notte di Natale o Capodanno Non riceve il giusto indennizzo.

I lavoratori sono stanchi e dicono basta, stanchi di promesse, con il Sindacato USB hanno iniziato una dura vertenza chiamando ad esprimersi il Ministero del Lavoro, vogliono risposte concrete rispetto la normativa contrattuale e la retribuzione e le cercheranno a gran voce alle Istituzioni e alle Autorità tutte”, scrivono.

Il presidio è previsto davanti alla Direzione del 1° Tronco di Autostrade per l’Italia in piazzale Camionale a partire dalle ore 10:30.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]