Genova, semafori in tilt a Sturla

Genova – Impianto semaforico in tilt a Sturla, con la polizia locale che segnala il malfunzionamento del semaforo all’incrocio tra via dei Mille e via Brigata Salerno.

L’impianto semaforico risulta spento in un punto delicato per la viabilità locale.

I tecnici del Comune stanno intervenendo e sul posto sono in arrivo gli agenti della polizia locale per garantire la sicurezza.

Nel messaggio di allerta inviato si raccomanda la massima prudenza alla guida per chi percorre via dei Mille a Sturla.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]