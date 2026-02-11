mercoledì 11 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, semafori in tilt a Sturla
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSturla

Genova, semafori in tilt a Sturla

Redazione Liguria
0

polizia locale GenovaGenova – Impianto semaforico in tilt a Sturla, con la polizia locale che segnala il malfunzionamento del semaforo all’incrocio tra via dei Mille e via Brigata Salerno.
L’impianto semaforico risulta spento in un punto delicato per la viabilità locale.
I tecnici del Comune stanno intervenendo e sul posto sono in arrivo gli agenti della polizia locale per garantire la sicurezza.
Nel messaggio di allerta inviato si raccomanda la massima prudenza alla guida per chi percorre via dei Mille a Sturla.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
meteo Liguria mercoledì 11 febbraio 2026

Meteo Liguria, ancora instabilità al mattino, migliora nel pomeriggio

Cronaca
coda brignole verso marassi

Sampdoria – Palermo, traffico nel caos a Marassi e i consueti...

Cronaca
carcere cella sbarre

Genova, detenuta dà in escandescenze in carcere a Pontedecimo

Cronaca
Porto di Genova - Lanterna

Genova, oltre 220mila turisti nel periodo natalizio: +27% rispetto all’anno prima

Notizie Liguria