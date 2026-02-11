Rapallo, incendio in un appartamento: ferita una persona

Rapallo (Genova) – Attimi di paura questa mattina in via Fratelli Betti a Rapallo, dove si è verificato un incendio all’interno di un’abitazione.

Le fiamme e il fumo sono apparsi ben visibili anche al di fuori della casa, tanto che alcuni passanti hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

Secondo quanto appreso, una persona sarebbe rimasta ferita nel tentativo di spegnere le fiamme prima dell’intervento dei pompieri. Le sue condizioni non sarebbero gravi e l’uomo è stato affidato alle cure dei medici.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme nel giro di pochi minuti. Al momento rimangono da chiarire le cause dell’incendio.

