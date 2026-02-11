mercoledì 11 Febbraio 2026
Zoagli, rubano su un’auto davanti alla stazione: arrestati

CarabinieriZoagli (Genova) – Tre uomini, di 19, 31 e 38 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per un furto avvenuto nei pressi di un’auto parcheggiata di fronte alla stazione ferroviaria di Zoagli.
I tre soggetti sono stati visti da una pattuglia dei carabinieri mentre armeggiavano nei pressi dell’auto, cercando di allontanarsi alla vista dei militari dell’arma ma venendo quasi subito fermati.
Dai successivi accertamenti è emerso come avessero utilizzato una pietra di grosse dimensioni per mandare in frantumi il finestrino della vettura. Inoltre, sono stati trovati in possesso di alcuni oggetti prelevati proprio dalla stessa auto.
I fatti sono avvenuti proprio sotto ad una telecamera di videosorveglianza che ha ripreso la scena. I tre soggetti sono stati fermati e arrestati.
