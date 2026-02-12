Genova, perseguita la ex sul bus e la minaccia: arrestato 46enne

Genova – Un uomo di 46 anni, già sottoposto alla misura cautelare del divieto d’avvicinamento con applicazione di braccialetto elettronico anti-stalking, è stato arrestato per aver seguito, fotografato e minacciato la propria ex a bordo di un bus.

L’episodio risale alla giornata di domenica, quando l’uomo avrebbe violato il divieto e avvicinato la donna sull’autobus, iniziando a scattarle delle foto e inviandogliele con l’aggiunta di alcune minacce.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno trovato la donna visibilmente spaventata e hanno avvisato l’Autorità Giudiziaria, che ha emesso la custodia in carcere.

L’uomo è stato raggiunto nella giornata di ieri sul luogo di lavoro ed è stato arrestato e trasferito presso il carcere genovese di Marassi.

