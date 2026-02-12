giovedì 12 Febbraio 2026
La Spezia, lunedì 16 febbraio inaugurazione del nuovo Archivio di Stato

Redazione Liguria
0

alessandro giuliLa Spezia – Verrà inaugurata lunedì 16 febbraio, alle ore 12.00, la nuova sede dell’Archivio di Stato di La Spezia, in via Roma 111, alla presenza del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
In occasione dell’inaugurazione e dei settant’anni dell’Istituto sarà esposta al pubblico la Pace di Dante, documento di eccezionale valore storico che attesta la presenza di Dante Alighieri nel territorio spezzino il 6 ottobre 1306 durante il periodo dell’esilio.
All’evento parteciperanno il sindaco, Pierluigi Peracchini; l’on. Alessandro Amorese; il vicesindaco, Maria Grazia Frijia; il Direttore generale Archivi, Antonio Tarasco, e la Soprintendente archivistica e bibliografica della Liguria, Francesca Imperiale. Introduce e modera la direttrice dell’Archivio di Stato di La Spezia, Francesca Nepori.

