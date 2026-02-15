Genova, indagini sulla morte dell’imprenditore Nico Scida

Genova – Sarà l’autopsia a fornire elementi utili a chiarire le circostanze del decesso di Nico Scida, l’imprenditore nel settore della ristorazione ritrovato ormai morto nell’androne di in palazzo di via Ceccardi, precipitato dalla tromba delle scale per decine di metri.

Un palazzo nel quale Scida, 52 anni, non viveva e non aveva “interessi” e che dunque risulta estraneo alle consuete frequentazioni dell’uomo, circostanze che hanno fatto aprire un’indagine sul suo decesso prima che la vicenda possa essere spiegata con un gesto estremo.

Il corpo di Scida – molto noto a Genova nel settore della ristorazione e dei locali – sarebbe stato trovato intorno alle 8 di venerdì mattina, alla base delle scale del palazzo.

Inutili i tentativi di rianimazione. L’uomo era già deceduto al momento del ritrovamento.

Secondo l’ipotesi più probabile sarebbe caduto, precipitando in circostanze tutte da chiarire, per decine di metri, sbattendo più volte lungo la caduta.

Forse un malore all’origine della tragedia ma ovviamente l’indagine aperta verificherà tutte le ipotesi possibili, compresa quella dell’omicidio o del gesto volontario.

Nelle prossime ore verranno ascoltati parenti ed amici per cercare di capire se l’uomo stesse o meno attraversando un momento delicato della sua vita o se qualcosa possa far pensare ad una tregica decisione.

Ma nel contempo l’esame dell’autopsia sul corpo rivelerà la presenza di segni o elementi che possano invece far pensare ad una violenza o ad un malore.

Intanto cresce, specie sui social, il cordoglio tra chi lo conosceva direttamente e chi lo ha conosciuto nell’ambito della sua attività di barman, di gestore di locali e più recentemente nel settore della ristorazione.

