mercoledì 18 Febbraio 2026
Genova, cane in fuga nel centro storico per oltre un’ora: salvato dalla Polizia Locale

Redazione Liguria
Polizia Locale autoGenova – Momenti di apprensione si sono vissuti questa mattina, mercoledì 18 febbraio, centro storico genovese per un cane di taglia media che, sfuggito al controllo dei proprietari nei pressi del Parco dell’Acquasola, ha percorso diversi chilometri tra i vicoli e alcune delle principali strade trafficate del centro. L’allarme è scattato intorno alle 9, impegnando numerose pattuglie e agenti della Polizia Locale.
L’animale, visibilmente disorientato, è stato intercettato in piazza Cavour, dando inizio a un lungo inseguimento che ha toccato corso Quadrio, corso Aurelio Saffi e via Rivoli.
Gli agenti in motocicletta l’hanno scortato per evitare incidenti stradali nel traffico delle prime ore della giornata.
Il lieto fine è arrivato poco più tardi, quando la fuga si è interrotta dopo oltre un’ora in via delle Casaccie, dove l’animale è stato messo in sicurezza grazie anche al supporto di un’unità cinofila della Polizia di Stato.
