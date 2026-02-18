Genova, spaccia droga a Principe e cerca di scappare dai carabinieri: 19enne arrestato

Genova – Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri a seguito di quanto accaduto nei pressi della stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe.

I militari dell’arma hanno notato il soggetto, già conosciuto per alcuni precedenti, mentre entrava in una vettura situata all’esterno della stazione per cedere una dose di crack ad un uomo, segnalato poi come assuntore.

Alla vista dei carabinieri, il 19enne ha tentato di fuggire ma è stato fermato poco distanze dai carabinieri che l’hanno arrestato. Dovrà rispondere delle accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, è stato condotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale.

