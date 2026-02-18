mercoledì 18 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, spaccia droga a Principe e cerca di scappare dai carabinieri: 19enne...
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, spaccia droga a Principe e cerca di scappare dai carabinieri: 19enne arrestato

Redazione Liguria
0

Lavori Principe piazza AcquaverdeGenova – Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri a seguito di quanto accaduto nei pressi della stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe.
I militari dell’arma hanno notato il soggetto, già conosciuto per alcuni precedenti, mentre entrava in una vettura situata all’esterno della stazione per cedere una dose di crack ad un uomo, segnalato poi come assuntore.
Alla vista dei carabinieri, il 19enne ha tentato di fuggire ma è stato fermato poco distanze dai carabinieri che l’hanno arrestato. Dovrà rispondere delle accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, è stato condotto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Treno Rock Pop

Treni, ipotesi fermate aggiuntive a Pontedecimo e Bolzaneto

Cronaca
gaslini via redipuglia bloccata

Quarto, via Redipuglia bloccata dal braccio di ferro tra Comune e...

Cronaca
ladro

Genova, doppio furto in due appartamenti: tra le vittime un calciatore...

Cronaca
Savona ospedale San Paolo

Albisola Superiore, rissa per gelosia in strada, ferito un 56enne

Cronaca