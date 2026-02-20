Treni, due mesi di lavori sulle linee La Spezia-Parma e La Spezia-Pisa

La Spezia – Saranno due mesi di lavori e conseguenti modifiche alle circolazione ferroviaria quelli che si vivranno sulle linee La Spezia-Parma e La Spezia-Pisa. Ecco, di seguito, i dettagli:

“Modifiche alla circolazione dei treni – scrive Trenitalia – dal 2 marzo al 30 aprile per lavori di manutenzione dell’infrastruttura.

Per consentire le attività di cantiere i treni del Regionale di Trenitalia sulla linea La Spezia-Pisa e La Spezia-Parma modificheranno gli orari, con anticipi in partenza o posticipi in arrivo e in alcuni casi limitazioni di percorrenza.

I Frecciabianca e Frecciarossa Roma-Genova, subiscono modifiche di percorso e di orario, con anticipi delle partenze, e allungamenti dei tempi di viaggio fino a 30 minuti.

Gli Intercity in servizio sulla Genova – Roma (via Pisa – Grosseto e via Pisa – Firenze) subiscono modifiche di orario anche con anticipi e allungamenti dei tempi di viaggio fino a 20 minuti”.

