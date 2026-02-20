venerdì 20 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, frana in via Napoli: residenti recuperano vestiti e oggetti personali
Notizie LiguriaGenovaCronacaLagaccio

Genova, frana in via Napoli: residenti recuperano vestiti e oggetti personali

Redazione Liguria
0

lagaccio palazzo evacuato frana via NapoliGenova – Sono potuti rientrare brevemente nelle proprie abitazioni i residenti di via Napoli 72, che dalla notte tra mercoledì e giovedì sono stati fatti evacuare dopo la la grossa frana che ha coinvolto un muraglione nel quartiere del Lagaccio.
Le persone hanno fatto solo temporaneamente rientro nelle proprie case con la presenza dei vigili del fuoco, che li hanno accompagnati e che erano pronti ad intervenire nel caso la situazione precipitasse.
Al momento sono incerti i tempi che serviranno per consentire loro di fare rientro a casa. Sono in corso gli accertamenti dei geologi e dei tecnici, che potranno fornire un quadro più chiaro sulla situazione e sullo smottamento.
In totale sono 52 le persone che sono state evacuate. La maggior parte di loro ha trovato sistemazione da parenti e amici, mentre per sei si è reso necessario l’affidamento al Comune e il conseguente trasferimento in albergo.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
furgone carico marijuana

Savona, furgone carico di marijuana fermato sull’autostrada A6

Cronaca

Genova, bando da 700mila euro per spettacoli dal vivo nelle periferie

Cronaca
made in cruna

Arte e tecnologia insieme con il progetto Made in Cruna a...

Cronaca
eric dane marc sloan

Morto Eric Dane, era Mark Sloan in Grey’s anatomy

Notizie Nazionali