Genova, frana in via Napoli: residenti recuperano vestiti e oggetti personali

Genova – Sono potuti rientrare brevemente nelle proprie abitazioni i residenti di via Napoli 72, che dalla notte tra mercoledì e giovedì sono stati fatti evacuare dopo la la grossa frana che ha coinvolto un muraglione nel quartiere del Lagaccio.

Le persone hanno fatto solo temporaneamente rientro nelle proprie case con la presenza dei vigili del fuoco, che li hanno accompagnati e che erano pronti ad intervenire nel caso la situazione precipitasse.

Al momento sono incerti i tempi che serviranno per consentire loro di fare rientro a casa. Sono in corso gli accertamenti dei geologi e dei tecnici, che potranno fornire un quadro più chiaro sulla situazione e sullo smottamento.

In totale sono 52 le persone che sono state evacuate. La maggior parte di loro ha trovato sistemazione da parenti e amici, mentre per sei si è reso necessario l’affidamento al Comune e il conseguente trasferimento in albergo.

