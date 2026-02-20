venerdì 20 Febbraio 2026
San Fruttuoso

Genova, picchia il padre che si rifiuta di pagargli la corsa in taxi, arrestato

Redazione Liguria
0

Polizia notte autoGenova – Ha chiesto al padre di pagargli la corsa in taxi dal centro storico sino in via Pastore, nel quartiere di san Martino e quando lui si è rifiutato gli ha dato una testata in pieno viso e lo ha chiuso fuori casa.
Movimentato episodio, ieri pomeriggio, in una abitazione dove un giovane di 26 anni, arrivato a casa completamente ubriaco, ha aggredito il padre, 61enne che si è rifiutato di pagare per lui la corsa di un tassista.
Il giovane ha ferito il padre e si è chiuso in casa e non ne voleva sapere di aprire la porta e il tassista, stanco di aspettare per il saldo della corsa, ha chiamato la polizia.
Gli agento sono accorsi ed hanno scoperto il motivo della lite: il ragazzo dopo abbondanti bevute, ha deciso di tornare a casa in taxi ma aveva finito il denaro e così ha detto al padre di pagare lui il tassista.
L’uomo, stanco del comportamento del figlio, si è rifiutato venendo subito aggredito.
Gli operatori, entrati nell’appartamento grazie ad un secondo mazzo di chiavi, lo hanno trovato, in stato di alterazione alcolica, disteso a letto.
Il giovane, già gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, il
patrimonio e la P.A., è stato trasferito al carcere di Marassi ed inoltre denunciato
per insolvenza fraudolenta per non aver pagato la corsa del taxi.
Il padre, vittima degli atteggiamenti vessatori e violenti del figlio da molti anni, è
attualmente in osservazione all’ospedale Galliera.

