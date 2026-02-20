Genova, picchia il padre che si rifiuta di pagargli la corsa in taxi, arrestato

Genova – Ha chiesto al padre di pagargli la corsa in taxi dal centro storico sino in via Pastore, nel quartiere di san Martino e quando lui si è rifiutato gli ha dato una testata in pieno viso e lo ha chiuso fuori casa.

Movimentato episodio, ieri pomeriggio, in una abitazione dove un giovane di 26 anni, arrivato a casa completamente ubriaco, ha aggredito il padre, 61enne che si è rifiutato di pagare per lui la corsa di un tassista.

Il giovane ha ferito il padre e si è chiuso in casa e non ne voleva sapere di aprire la porta e il tassista, stanco di aspettare per il saldo della corsa, ha chiamato la polizia.

Gli agento sono accorsi ed hanno scoperto il motivo della lite: il ragazzo dopo abbondanti bevute, ha deciso di tornare a casa in taxi ma aveva finito il denaro e così ha detto al padre di pagare lui il tassista.

L’uomo, stanco del comportamento del figlio, si è rifiutato venendo subito aggredito.

Gli operatori, entrati nell’appartamento grazie ad un secondo mazzo di chiavi, lo hanno trovato, in stato di alterazione alcolica, disteso a letto.

Il giovane, già gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, il

patrimonio e la P.A., è stato trasferito al carcere di Marassi ed inoltre denunciato

per insolvenza fraudolenta per non aver pagato la corsa del taxi.

Il padre, vittima degli atteggiamenti vessatori e violenti del figlio da molti anni, è

attualmente in osservazione all’ospedale Galliera.