Meteo Liguria, tempo stabile e bello oggi e sabato

Dopo il passaggio della perturbazione che ha portato maltempo e danni in Liguria, inizia un periodo più stabile con l’alta pressione in rimonta sul Mediterraneo e l’Italia.

Previste giornate di bel tempo per oggi, venerdì 20 febbraio e per domani, 21 febbraio mentre domenica potrebbero aumentare le nuvole ma senza precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi:

Su tutta la regione si prevede tempo soleggiato e limpido.

Passaggio di velature tra il pomeriggio e la serata con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato al tramonto.

Venti moderati da nord su tutta la regione al mattino, in indebolimento fino a debole nel pomeriggio.

Mare da molto mosso a mosso per onda lunga da sud-ovest, in successiva veloce scaduta.

Temperature in calo le minime specie nelle aree interne, in aumento le massime

Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+10°C e massime tra +16°C/+19°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -2°C/+4°C e massimetra +12°C/+15°C.