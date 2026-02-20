venerdì 20 Febbraio 2026
Meteo Liguria, tempo stabile e bello oggi e sabato

meteo Liguria venerdì 20 febbraio 2026Dopo il passaggio della perturbazione che ha portato maltempo e danni in Liguria, inizia un periodo più stabile con l’alta pressione in rimonta sul Mediterraneo e l’Italia.
Previste giornate di bel tempo per oggi, venerdì 20 febbraio e per domani, 21 febbraio mentre domenica potrebbero aumentare le nuvole ma senza precipitazioni.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi:
Su tutta la regione si prevede tempo soleggiato e limpido.
Passaggio di velature tra il pomeriggio e la serata con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato al tramonto.
Venti moderati da nord su tutta la regione al mattino, in indebolimento fino a debole nel pomeriggio.
Mare da molto mosso a mosso per onda lunga da sud-ovest, in successiva veloce scaduta.
Temperature in calo le minime specie nelle aree interne, in aumento le massime
Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+10°C e massime tra +16°C/+19°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -2°C/+4°C e massimetra +12°C/+15°C.

