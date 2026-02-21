sabato 21 Febbraio 2026
Genova, pedone investito alla Foce: due feriti all’ospedale

Redazione Liguria
ambulanzaGenova – Un incidente si è verificato questa mattina nel quartiere genovese della Foce. É accaduto in piazza Alimonda, dove un uomo di circa 50 anni è stato investito da una moto mentre attraversava la strada all’incrocio con via Invrea.
Sia la conducente del mezzo, una trentenne, che il pedone sono stati sbalzati sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure nei loro confronti per poi trasportarli in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino di Genova. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazioni.
Anche gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto effettuando gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
