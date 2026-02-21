Cinque Terre, cerca di recuperare il cane fuggito e cade in un dirupo, salvata

Corniglia (La Spezia) – Ha cercato di recuperare il cane che si era allontanato dal sentiero ma è scivolata cadendo in un dirupo. Momenti di paura fortunatamente a lieto fine, nel tardo pomeriggio di ieri in località Case Pianca, nel territorio del comune di Corniglia, nelle Cinque Terre.

La ragazza genovese è caduta per oltre 30 metri rischiando davvero grosso. Fortunatamente alcune persone hanno assistito alla scena ed hanno subito chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno raggiunto la giovane rapidamente per metterla in sicurezza.

Con tecniche di derivazione speleo alpinistiche si è poi passati al recupero dell”infortunata.

A seguito delle ferite riportate e considerato che la stessa doveva essere trasportata con cautela e certamente non lungo i sentieri sconnessi, si è deciso di far intervenire l’elicottero VVF DRAGO 157 che ha caricato la barella ed ha trasferito la giovane all’ospedale San Martino di Genova.

Le sue condizioni non sarebbero gravi.

(Foto di Archivio)