sabato 21 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaCinque Terre, cerca di recuperare il cane fuggito e cade in un...
Notizie LiguriaLa SpeziaCronacaNotizie in evidenza

Cinque Terre, cerca di recuperare il cane fuggito e cade in un dirupo, salvata

Redazione Liguria
0

elicottero vigili del fuoco muzzeroneCorniglia (La Spezia) – Ha cercato di recuperare il cane che si era allontanato dal sentiero ma è scivolata cadendo in un dirupo. Momenti di paura fortunatamente a lieto fine, nel tardo pomeriggio di ieri in località Case Pianca, nel territorio del comune di Corniglia, nelle Cinque Terre.
La ragazza genovese è caduta per oltre 30 metri rischiando davvero grosso. Fortunatamente alcune persone hanno assistito alla scena ed hanno subito chiamato i soccorsi e i vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno raggiunto la giovane rapidamente per metterla in sicurezza.
Con tecniche di derivazione speleo alpinistiche si è poi passati al recupero dell”infortunata.
A seguito delle ferite riportate e considerato che la stessa doveva essere trasportata con  cautela e certamente non lungo i sentieri sconnessi, si è deciso di far intervenire l’elicottero VVF DRAGO 157 che ha caricato la barella ed ha trasferito la giovane all’ospedale San Martino di Genova.
Le sue condizioni non sarebbero gravi.
(Foto di Archivio)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
castelletto, crollo, passo barsanti

Genova, crolla muraglione in passo Barsanti, tre famiglie evacuate

Cronaca
funicolare Sant'Anna Genova Castelletto

Genova, Funicolare Sant’Anna ancora ferma per problemi tecnici

Cronaca
meteo liguria sabato 21 febbraio 2026

Meteo Liguria, giornata all’insegna del bel tempo e temperature miti

Cronaca
lagaccio palazzo evacuato frana via Napoli

Genova, crollo in via Napoli, terza notte da evacuati per 26...

Cronaca