domenica 22 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenoa - Torino, al Ferraris un tifoso cade nel fossato e si...
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriMarassi

Genoa – Torino, al Ferraris un tifoso cade nel fossato e si rompe una gamba

Redazione Liguria
0

Stadio Ferraris Genova MarassiGenova – Momenti di apprensione, allo stadio Luigi Ferraris, per un uomo di 55 anni che è precipitato nel fossato che separa la zona dove stazionano i tifosi e il campo da gioco. L’incidente pochi minuti prima dell’inizio dell’incontro tra Genoa e Torino e sono entrati in azione i soccorritori che hanno medicato l’uomo per poi trasportarlo in ospedale.
Lo stadio è rimasto con il fiato sospeso sino all’arrivo della barella con il tifoso, un genovese, che ha dimostrato di stare abbastanza bene.
In realtà l’uomo si è procurato una frattura scomposta ad una gamba e dovrà essere operato.
Subito dopo il soccorso la partita è iniziata regolarmente.
Le forze dell’ordine intervenute stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per capire come abbia fatto l’uomo a precipitare nel fossato.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
crollo via napoli genova cedimento 22 feb 2026

Genova, crollo in via Napoli, nuovo cedimento, chiuso il parco sottostante

Cronaca
carcere cella sbarre

La Spezia, detenuto in permesso premio ingerisce ovuli di coca e...

Cronaca
polizia locale Genova

Genova, grave incidente all’alba a Sampierdarena

Cronaca
lagaccio palazzo evacuato frana via Napoli

Genova, crollo di via Napoli, quarta notte fuori casa per gli...

Cronaca