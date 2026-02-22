Genoa – Torino, al Ferraris un tifoso cade nel fossato e si rompe una gamba

Genova – Momenti di apprensione, allo stadio Luigi Ferraris, per un uomo di 55 anni che è precipitato nel fossato che separa la zona dove stazionano i tifosi e il campo da gioco. L’incidente pochi minuti prima dell’inizio dell’incontro tra Genoa e Torino e sono entrati in azione i soccorritori che hanno medicato l’uomo per poi trasportarlo in ospedale.

Lo stadio è rimasto con il fiato sospeso sino all’arrivo della barella con il tifoso, un genovese, che ha dimostrato di stare abbastanza bene.

In realtà l’uomo si è procurato una frattura scomposta ad una gamba e dovrà essere operato.

Subito dopo il soccorso la partita è iniziata regolarmente.

Le forze dell’ordine intervenute stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per capire come abbia fatto l’uomo a precipitare nel fossato.