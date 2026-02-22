Meteo Liguria, nuvolosità in graduale aumento, piovaschi in serata

Il promontorio di alta pressione presente sul Mediterraneo protegge il Nord Italia e la Liguria dall’arrivo di nuove forti perturbazioni ma infiltrazioni di aria più umida provenienti dai quadranti meridionali causano l’aumento della nuvolosità sulla nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 22 febbraio 2026:

al primo mattino, il cielo si presenterà sereno o, al più, velato sull’intera regione.

Nel corso della mattinata, oltre al transito di velature da ponente verso levante, si assisterà ad un graduale incremento della nuvolosità bassa sul settore costiero centro-occidentale. Tra il tardo pomeriggio e la serata, è atteso un aumento della copertura nuvolosa anche su imperiese, spezzino e versanti padani orientali, con il cielo che tenderà a divenire nuvoloso o molto nuvoloso sull’intero territorio regionale.

In tale contesto, nelle ore serali, non si esclude qualche pioviggine o breve piovasco tra savonese orientale e genovesato occidentale.

Venti al primo mattino, deboli in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Dalle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi da Sud-Est, con intensità debole o moderata.

Mare da quasi calmo a poco mosso.

Temperature minime in rialzo sui versanti padani, stazionarie o in lieve aumento altrove. Massime stazionarie o in leggero calo ovunque.

Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+11°C e massime tra +14°C/+17°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+6°C e massime tra +11°C/+15°C.