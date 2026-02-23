lunedì 23 Febbraio 2026
Genova, crepe su un muraglione in via Sapri: strada chiusa

Redazione Liguria
Genova – Prosegue l’emergenza legata al dissesto idrogeologico nel quartiere di Oregina. Dopo il drammatico crollo avvenuto nei giorni scorsi in via Napoli che ha reso necessaria l’evacuazione del civico 72 per un totale di 52 persone, l’attenzione si sposta ora in via Sapri, dove le crepe su un muraglione di contenimento hanno fatto scattare l’immediata chiusura della strada in via precauzionale.
Le segnalazioni, giunte da residenti e passanti preoccupati per lo stato della struttura, hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale.
Sebbene i primi sopralluoghi non abbiano evidenziato un pericolo imminente di collasso, il è stata predisposta l’interdizione del tratto coinvolto.
Il muro è di pertinenza della Parrocchia, che si è già attivata per risolvere la criticità. Al momento non si conoscono i tempi di riapertura della strada.
——————————————————————————————————
