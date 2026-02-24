martedì 24 Febbraio 2026
Genova, fa visita al figlio in carcere per portargli la droga: arrestato

Redazione Liguria
0

Carcere Marassi GenovaGenova – Un uomo è stato arrestato dagli agenti della polizia penitenziaria dopo che ha tentato di far entrare circa 15 grammi di cocaina all’interno del carcere genovese di Marassi.
Il fatto è accaduto nella giornata di ieri, lunedì 23 febbraio, ed è stato notato dopo l’allarme delle unità cinofile, che hanno portato alla perquisizione e al successivo rinvenimento della sostanza stupefacente addosso al soggetto fermato.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe tentato di introdurre all’interno dell’istituto penitenziario la droga che avrebbe poi dovuto lasciare al figlio detenuto che stava per incontrare per un colloquio.
Il materiale trovato è stato interamente sequestrato e nei suoi confronti sono scattate le manette.
