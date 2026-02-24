martedì 24 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaMeteo Liguria, ancora instabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti
ImperiaCronacaNotizie LiguriaSavonaGenovaQuartieriLa SpeziaNotizie in evidenza

Meteo Liguria, ancora instabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti

Redazione Liguria
0

meteo Liguria martedì 24 febbraio 2026La risalita di un promontorio anticiclonico sulla Penisola Italiana non impedisce a flussi di aria umida proveniente da meridione di portare nuvole e instabilità sulla Liguria, con cieli spesso molto nuvolosi, alternati a periodi più soleggiati.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 24 febbraio 2026:
giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, alternata ad ampie schiarite.
Ampi spazi di sereno saranno possibili sull’Imperiese in mattinata e più generalmente, nel pomeriggio, sui versanti padani, in quota e sull’estremo Levante.
Scarse probabilità di precipitazioni, relegate ai settori costieri, in un contesto mediamente umido fino a sera.
Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne.
Mare quasi calmo o, al più, poco mosso su tutti i settori per l’intero periodo.
Temperature stazionarie sui settori costieri con una lieve flessione verso il basso dei valori massimi. In generale aumento, specie nei valori massimi sui versanti padani.
Sulla costa temperature minime tra +8°C/+14°C e massime tra +12°C/+16°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+6°C e massime tra +11°C/+20°C.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE

Genova, crepe su un muraglione in via Sapri: strada chiusa

Cronaca
manifestazione agricoltori deffe

Genova, agricoltori protestano sotto la Regione Liguria

Cronaca
crollo via Napoi cedimento 23 feb 2026

Genova, crollo di via Napoli, la terra continua a franare

Quartieri
Via Chiaravagna

Genova, da domani tre giorni di chiusura per via Chiaravagna

Cronaca