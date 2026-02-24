Meteo Liguria, ancora instabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti

La risalita di un promontorio anticiclonico sulla Penisola Italiana non impedisce a flussi di aria umida proveniente da meridione di portare nuvole e instabilità sulla Liguria, con cieli spesso molto nuvolosi, alternati a periodi più soleggiati.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 24 febbraio 2026:

giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, alternata ad ampie schiarite.

Ampi spazi di sereno saranno possibili sull’Imperiese in mattinata e più generalmente, nel pomeriggio, sui versanti padani, in quota e sull’estremo Levante.

Scarse probabilità di precipitazioni, relegate ai settori costieri, in un contesto mediamente umido fino a sera.

Venti deboli a regime di brezza: dai quadranti settentrionali in prima mattinata e in tarda serata e dai quadranti meridionali nelle ore diurne.

Mare quasi calmo o, al più, poco mosso su tutti i settori per l’intero periodo.

Temperature stazionarie sui settori costieri con una lieve flessione verso il basso dei valori massimi. In generale aumento, specie nei valori massimi sui versanti padani.

Sulla costa temperature minime tra +8°C/+14°C e massime tra +12°C/+16°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+6°C e massime tra +11°C/+20°C.