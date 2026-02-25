mercoledì 25 Febbraio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, frana in passo Barsanti: ancora inagibili garage e appartamento
Notizie LiguriaGenovaCronacaNotizie in evidenza

Genova, frana in passo Barsanti: ancora inagibili garage e appartamento

Redazione Liguria
0

castelletto, crollo, passo barsantiGenova – Restano ancora chiusi e inagibili l’appartamento e il garage del palazzo nei pressi di passo Barsanti, nel quartiere genovese di Castelletto, coinvolto nel tardo pomeriggio di venerdì 20 febbraio dalla grossa frana che si è staccata portando con sé terrà e pietre che hanno invaso l’area sottostante.
Fortunatamente, nonostante i danni causati, non si sono registrate persone ferite o coinvolte, cosa confermata anche dai successivi sopralluoghi dei pompieri.
Dopo la messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco e i tecnici, adesso servirà trovare l’accordo tra i privati per valutare la situazione.
I tre residenti dell’appartamento evacuato dovranno aspettare il via libera prima di poter far rientro all’interno della propria casa, che per il momento non è ancora arrivato.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Manifestazione Ucraina De Ferrari

Genova, manifestazione in piazza De Ferrari a sostegno dell’Ucraina

Cronaca
Gaslini monitor

Genova, il bimbo caduto a scuola rimane in terapia intensiva: proseguono...

Cronaca
Via Sampierdarena

Genova, dopo i lavori tornano i posti per le auto in...

Cronaca
Treno Rock Pop

Treni, nel fine settimana nuovo sciopero nazionale: orari e modalità

Cronaca