Genova, frana in passo Barsanti: ancora inagibili garage e appartamento

Genova – Restano ancora chiusi e inagibili l’appartamento e il garage del palazzo nei pressi di passo Barsanti, nel quartiere genovese di Castelletto, coinvolto nel tardo pomeriggio di venerdì 20 febbraio dalla grossa frana che si è staccata portando con sé terrà e pietre che hanno invaso l’area sottostante.

Fortunatamente, nonostante i danni causati, non si sono registrate persone ferite o coinvolte, cosa confermata anche dai successivi sopralluoghi dei pompieri.

Dopo la messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco e i tecnici, adesso servirà trovare l’accordo tra i privati per valutare la situazione.

I tre residenti dell’appartamento evacuato dovranno aspettare il via libera prima di poter far rientro all’interno della propria casa, che per il momento non è ancora arrivato.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]