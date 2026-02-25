Genova, Bonus affitti, incontro Comune e Associazioni sulle regole

Genova – Un incontro tra Comune e associazioni degli inquilini per definire il percorso partecipato per la gestione del “bonus affitti” da 500mila euro varato dalla Regione Liguria.

L’incontro si è svolto questa mattina tra l’assessore comunale Davide Patrone, con delega alla Casa, Edilizia Residenziale Pubblica e Patrimonio e le associazioni Sunia, Sicet e Uniat, Federcasa, Aniag.

Al centro dell’incontro i 500 mila euro messi a disposizione dalla Regione Liguria per le locazioni delle cittadine e dei cittadini meno abbienti.

Per il 2026, il Comune di Genova – assessorato alla Casa, con il supporto della Regione Liguria e in collaborazione con le associazioni sindacali degli inquilini e dei piccoli proprietari Sunia, Sicet, Uniat, Federcasa e Aniag, conferma con un accordo misure di sostegno alla locazione.

Il contributo è rivolto a nuclei familiari con un ISEE fino a 9 mila euro e affitti massimo di 500 euro al mese, e sarà finalizzato a rimborsare una quota del canone di locazione.

Sunia, Sicet, Uniat, Federcasa, Aniag svolgeranno un ruolo attivo nel supporto alla compilazione delle domande per i cittadini.

Si consiglia di rivolgersi direttamente alle sedi locali di Sunia, Sicet, Uniat, Federcasa, Aniag a Genova per informazioni. Il bando Bonus Affitti parte da lunedì 2 marzo e le domande vanno presentate entro 45 giorni da quella data.