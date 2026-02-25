Genova, il bimbo caduto a scuola rimane in terapia intensiva: proseguono le indagini

Genova – Restano stabili e sotto osservazione le condizioni del bambino di 9 anni ricoverato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo la caduta di quasi quattro metri avvenuta ieri mattina nella scuola Papa Giovanni di Pietra Ligure, in viale Europa.

Dopo i primi soccorsi, il bimbo era stato trasportato in un primo momento in codice rosso all’ospedale Santa Corona, prima del successivo trasferimento in elicottero all’ospedale genovese.

Al momento si trova ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e, nonostante le sue condizioni non destino particolari preoccupazione, rimane sotto osservazione per escludere peggioramenti causati dal grave trauma cranico subito dopo la caduta.

Intanto, proseguono gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo. La Procura di Savona aprirà un fascicolo per lesioni colpose al momento contro ignoti, che potrebbe fornire maggiore informazioni sul cedimento della ringhiera.

