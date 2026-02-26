giovedì 26 Febbraio 2026
Autostrade, incidente per un mezzo pesante in A10: un ferito e code

Redazione Liguria
0

Genova – Un incidente si è verificato questa mattina lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia. É avvenuto nel tratto compreso tra il casello di Genova Aeroporto e il bivio con l’A7.
Il sinistro stradale ha coinvolto un mezzo pesante, che si sarebbe schiantato in maniera autonoma senza coinvolgere altri veicoli. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente, che è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e in seguito trasportato all’ospedale San Martino in codice giallo, quello di media gravità.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade.
Ripercussioni sul traffico si sono avvertite negli ultimi minuti, con circa un chilometro di coda che si è formato nel tratto in questione in direzione del capoluogo.
