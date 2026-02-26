Autostrade, incidente per un mezzo pesante in A10: un ferito e code

Genova – Un incidente si è verificato questa mattina lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia. É avvenuto nel tratto compreso tra il casello di Genova Aeroporto e il bivio con l’A7.

Il sinistro stradale ha coinvolto un mezzo pesante, che si sarebbe schiantato in maniera autonoma senza coinvolgere altri veicoli. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente, che è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e in seguito trasportato all’ospedale San Martino in codice giallo, quello di media gravità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade.

Ripercussioni sul traffico si sono avvertite negli ultimi minuti, con circa un chilometro di coda che si è formato nel tratto in questione in direzione del capoluogo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]