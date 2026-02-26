Genova, fermati in corso Europa con la droga in macchina, arrestati

Genova – Trasportavano quasi un etto di droga nella loro auto la coppia di sospetti spacciatori arrestati dalla Polizia di Stato al termine di una indagine per contrastare lo spaccio.

In manette è finita una coppia con lei 54enne e lui 31enne indagati per il reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

In seguito ad un servizio investigativo di osservazione e pedinamento su una probabile attività di spaccio nel centro cittadino, agenti della sezione contrasto al crimine diffuso, hanno sottoposto a controllo i due pregiudicati per reati in materia di stupefacenti, mentre erano alla guida di un’autovettura in Corso Europa.

Sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente, per un totale di circa 73 grammi, di cui quasi 50 di eroina e i restanti 23 cannabis.

Durante la perquisizione domiciliare presso l’abitazione della donna, sono stati ulteriormente rinvenuti circa 32 grammi di anfetamine, un bilancino di precisione e dei cellulari utilizzati presumibilmente per l’attività illecita.