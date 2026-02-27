venerdì 27 Febbraio 2026
Genova, forti esplosioni in Valbisagno, ecco cosa succede

Redazione Liguria
0

esplosivi, esplosioniGenova – Forti esplosioni e vibrazioni nel terreno. Inizieranno oggi, venerdì 27 febbraio 2026, intorno alle 11 le operazioni di brillamento delle cariche di esplosivo che verranno utilizzate per alcuni passaggi di scavo nel cantiere dello scolmatore del Bisagno, a Molassana. I rumori e le vibrazioni potrebbero essere avvertite anche molto lontano dal luogo esatto delle esplosioni e pertanto arriva il messaggio di allerta del Comune.

A comunicarlo il Municipio Media Valbisagno che ha ricevuto la segnalazione di “attività brillamento mine” dalla società Costruire per Genova s.c.a.r.l.
Le esplosioni avverranno nell’ambito dei lavori per la realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno e avverranno esclusivamente in galleria ma è probabile che i forti rumori e le vibrazioni siano percepibili nella zona.
Le operazioni di brillamento mine dovrebbe iniziare indicativamente dalle ore 11.
(Foto di Archivio)

