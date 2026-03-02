Genova, al via i lavori nella zona di Sampierdarena: le modifiche alla viabilità

Genova – Da oggi fino a venerdì 13 marzo sono previste modifiche alla viabilità nella zona di Sampierdarena per consentire le operazioni di scarifica e asfaltatura stradale previste nell’ambito dei lavori previsti dal PNNR. I dettagli:

“Dal 2 al 13 marzo – scrive il Comune di Genova – a Sampierdarena, tutti i giorni esclusi festivi e prefestivi, per i lavori di scarifica e successiva asfaltatura del manto stradale a completamento dei lavori di recupero e riqualificazione percorsi pedonali nella zona centrale di Sampierdarena, da via Cantore a via Sampierdarena, nell’ambito dei lavori previsti dal PNRR, nelle fasce orarie e nei tratti stradali sottoindicati sono introdotte le seguenti prescrizioni:

a. durante le operazioni di scarifica in orario 8.00/18.00 e di asfaltatura in orario 8.00/24.00:

– via Nicolò Daste, nel tratto di stacco laterale fronte civici 59 rossi che da via Cantore si immette in via Daste:

divieto di transito veicolare.

– via della Cella, nel tratto compreso tra via Daste e via Buranello:

1. divieto di transito veicolare, fatta eccezione agli aventi diritto per il raggiungimento dei rispettivi stacchi laterali di interesse, la cui circolazione è regolamentata da movieri,

ripristinando il doppio senso di marcia, compatibilmente con le esigenze tecniche legate alle lavorazioni in corso.

2. presenza di moviere ad agevolare l’immissione su via Buranello

3. divieto di fermata.

– via Buranello, nel tratto compreso tra i civici 220 rosso e 226 rosso:

divieto di fermata.

b. durante le operazioni di scarifica in orario 20.00/6.00 e di asfaltatura in orario 8.00/24.00:

– via Dottesio, nel tratto compreso tra via di Francia e via Bottego:

divieto di fermata e di transito veicolare.

– via Dottesio, nel tratto tra via Carpaneto e via di Francia:

divieto di transito veicolare, fatta eccezione agli aventi diritto per il raggiungimento dei rispettivi stacchi laterali di interesse, la cui circolazione è regolamentata da movieri o da personale appartenente alla Polizia Locale, ripristinando il doppio senso di marcia, compatibilmente con le esigenze tecniche legate alle lavorazioni in corso.

– via Bottego, nel tratto antistante i civici 10 e 10A rosso:

divieto di fermata veicolare.

– via Pedemonte, nel tratto compreso tra la traversa che collega via Pedemonte con via Bottego e via Dottesio:

1. divieto di transito veicolare salvo gli aventi diritto di passaggio verso/da i passi carrabili e i parcheggi privati, la cui circolazione è regolamentata ripristinando il doppio senso di marcia

2. divieto di fermata.

– via Pedemonte, nella diramazione di collegamento a via Bottego:

1. senso unico di circolazione da levante verso ponente, agevolato da movieri o da personale appartenente alla Polizia Locale

2. obbligo di fermarsi e dare precedenza ai veicoli percorrenti la via Bottego”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]