Prà, doppia rapina con il cutter, caccia a due malviventi su scooter

Genova – Hanno preso di mira due negozi vicini e sono entrati armati di cutter, minacciando i titolari per poi fuggire con l’incasso. Due colpi in rapida successione, questa sera, intorno alle 18,30, nella delegazione di Pra’ nel ponente genovese.

Due malviventi con il volto coperto ed il casco sono arrivati su uno scooter che è poi risultato rubato ed hanno colpito in rapida successione.

Pressoché identica la dinamica della rapina. I ladri sono arrivato con lo scooter e mentre uno restava all’esterno, in sella e pronto a partire, il secondo entrava e minacciava i presenti intimando di consegnare il contenuto della cassa.

Poco dopo aver afferrato il denaro usciva dal negozio e saltava in sella al mezzo a due ruote per poi fuggire precipitosamente.

Sul posto sono intervenute le volanti che stanno dando la caccia ai malviventi e a breve si dovrebbe poter contare sulle riprese delle videocamere di sorveglianza della sicurezza stradale che potrebbero fornire elementi utili all’identificazione.

Nel frattempo cresce la paura nel quartiere per la possibilità di altri colpi e per la sensazione di insicurezza che si fa strada nel quartiere e non solo.