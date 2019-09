Rapallo (Genova) – Intervento dei Vigili del Fuoco di Rapallo, nel pomeriggio di oggi, per soccorrere un uomo caduto nei boschi di Lorsica.

L’anziano si trovava a un chilometro da Barbagelata e stava percorrendo un sentiero quando è caduto.

Fortunatamente, l’81enne è riuscito a chiamare i soccorsi e a dare indicazioni sul punto in cui si trovava.

La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta sul posto, è intervenuta insieme alla Croce Rossa raggiungendo il ferito, stabilizzandolo sulla barella spinale e riportandolo sul sentiero.

Qui è stato preso in carico da un’ambulanza per il trasporto in ospedale.