Firenze – Proseguono le indagini sulla morte di due fratelli belgi di 20 e 27 anni, trovati senza vita dal padre in una stanza dell’hotel di Firenze dove alloggiavano.

Gli agenti della Squadra Mobile stanno svolgendo gli accertamenti del caso e, secondo quanto finora ricostruito, i due giovani si trovavano in una stanza diversa da quella in cui pernottava il padre.

Nella mattinata di ieri l’uomo è andato a bussare alla porta della camera dei figli constatando che i due ragazzi stavano dormendo.

Nel pomeriggio, nuovamente il padre ha cercato i figli, li ha trovati morti e ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i sanitari del 118 che non hanno potuto far niente se non constatare il decesso dei due giovani.

Nella stanza sono state ritrovate sei lattine di birra e un farmaco che contiene ossicodone, utilizzato da uno dei due.

Il pubblico ministero che indaga sull’accaduto ha disposto che venga condotto l’esame autoptico.

La sera di sabato, i due avrebbero cenato con il padre e la compagna per poi fare ritorno in albergo senza uscire.