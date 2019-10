Genova – Ennesima aggressione di un cane di razza pittbul ai danni di una bambina. Questa volta è avvenuto nei giardini del centro commerciale Fiumara di Sampierdarena dove l’animale, che sembra si trovasse regolarmente al guinzaglio, e la bambina si sono incontrati.

Da una prima ricostruzione, ancora oggetto di conferma ufficiale, sembra che la piccola, una bimba di appena 6 anni, si sta avvicinata per gioco all’animale e questo l’avrebbe morsa una prima volta.

Immediatamente il padrone avrebbe tirato il guinzaglio per allontanare l’animale dalla piccola ma il pittbull sarebbe riuscito a mordere una seconda volta.

La piccola, terrorizzata, è stata soccorsa dal 118 che l’ha subito trasferita al Gaslini dove i medici hanno curato le ferite e verificato eventuali danni gravi che, fortunatamente, non ci sarebbero.

Il padrone dell’animale è stato identificato e i genitori della piccola potrebbero denunciarlo e ottenere un forte riconoscimento economico per quanto avvenuto.

Ancora una volta l’opinione pubblica si divide tra chi chiede che la razza pittbul venga proibita o che si debba sostenere un esame per avere il patentino per possedere cani di indole mordace e pericolosi. Altri invece sostengono che l’animale sia solo il prodotto di un errore di addestramento da parte del suo padrone e che nessuna razza canina sia “naturalmente pericolosa”.

(foto d’archivio)