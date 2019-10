La Spezia – Incidente, intorno alle 20.00 di ieri sera, in via Carducci, nel tratto di raccordo autostradale in direzione della Spezia, dopo lo svincolo per il porto mercantile.

Qui, per cause in via di accertamento, un’auto guidata da una donna, è andata a sbattere rimanendo di traverso sulla corsia di marcia.

Nell’incidente, che ha rallentato la viabilità della zona, non è rimasto coinvolto nessun altro mezzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e agli uomini della Polizia Stradale.

I pompieri hanno provveduto al primo soccorso della conducente, unica occupante dell’auto, e alla messa in sicurezza del veicolo.

Successivamente, il personale sanitario ha accompagnato la donna al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.