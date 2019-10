Sanremo – Stanno bene mamma e figlio protagonisti, ieri pomeriggio, di un nuovo caso di “parto guidato al telefono”.

La madre, una donna di origini senegalesi di 38 anni, ha improvvisamente avvertito i segnali del travaglio iniziato e si è messa in macchina con il compagno per arrivare velocemente in ospedale.

Appena salita in auto, però, la donna ha capito che non sarebbe mai arrivata in tempo in ospedale ed ha pregato il compagno di fermarsi e di chiamare il 118.

In questo modo, con l’operatore in viva voce, l’uomo ha aiutato la donna a partorire compiendo le operazioni e i movimenti spiegati dal medico in turno.

In breve è così nato un bel maschietto di quasi 4 chili e mamma e figlioletto sono stati trasferiti in ospedale con l’ambulanza arrivata nel frattempo.

I medici hanno così visitato il piccolo e la mamma trovandoli in ottime condizioni.

Si tratta del terzo parto in diretta telefonica che avviene in Liguria nelle ultime settimane.