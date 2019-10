New York – L’artista conosciuto con il nome di Bansky ha aperto un negozio on line. Il tam tam on line circolava già da qualche settimana ma ora a questo indirizzo

è possibile trovare la pagina del primo shop on line interamente dedicato alle opere ed ai gadget legati al celebre artista re delle provocazioni.

La notizia delle nuova presenza dell’artista sul Web ha suscitato grande interesse e curiosità e i fan si domandano se l’artista abbia davvero intenzione di vendere le sue opere con l’e-commerce oppure se non si tratti dell’ennesima provocazione di un genio della comunicazione.