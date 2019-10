Genova – Un ricco calendario di appuntamenti per la festa più spaventosa dell’anno nel capoluogo ligure. A partire da sabato 19 ottobre e fino a domenica 3 novembre Acquario di Genova, Galata Museo del Mare e Dialogo nel Buio accoglieranno il pubblico per celebrare l’arrivo di Halloween 2019.

Tra incontri di approfondimento e speciali iniziative tematizzate, saranno numerosi gli eventi proposti a grandi e piccini per due settimane interamente dedicate al divertimento.

Nei weekend 19-20 e 26-27 ottobre e nel ponte dal 1 al 3 novembre, la visita pomeridiana all’Acquario di Genova e al Galata Museo del Mare sarà arricchita da incontri con lo staff compresi nel biglietto. Nei giorni dedicati, inoltre, all’Acquario dalle ore 16 alla chiusura si terrà “Mostro sarai tu“, per sfatare la cattiva fama di cui godono squali e altri pesci, mentre al Galata dalle ore 17 andrà in scena “Un mare di paura“, brevi approfondimenti sulle leggende del mare.

L’evento clou sarà però la “Notte degli squali“, dedicata ai ragazzi dai 7 agli 11 anni. Giovedì 31 ottobre e sabato 2 novembre i piccoli partecipanti potranno passare la notte dormendo davanti alla vasca che ospita gli squali, osservando come cambia l’Acquario al calare del giorno.

Dialogo nel Buio, invece, durante la notte di Halloween si trasformerà in maniera del tutto inedita: il pubblico sarà avvolto in un’atmosfera misteriosa e il percorso verrà animato da suoni, oggetti e personaggi evocativi per celebrare la sera più spaventosa dell’anno. A seguire, apericena con accompagnamento musicale.