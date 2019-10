Genova – Partita a rischio per Sampdoria-Roma in caso di peggioramento delle previsioni meteo.

L’incontro, previsto per domani, al momento resta programmato e anche in caso di innalzamento dello stato di allerta a livello arancione si dovrebbe comunque giocare salvo diverse disposizioni della Protezione Civile regionale e dei responsabili del campo.

In caso di innalzamento ad allerta rossa, invece, ci sarebbe l’automatico rinvio della partita per evitare di sottoporre tifosi e giocatori al rischio di una eventuale esondazione del torrente Bisagno o ai pericoli connessi con abbondanti precipitazioni.

Le previsioni meteo parlano di un probabile peggioramento a partire dal pomeriggio di domani e quindi la situazione resta in “stallo”.

La decisione sul possibile rinvio della partita è quindi ancora da prendere e i tifosi dovranno attendere l’ultimo momento prima di spostarsi con i disagi e i rischi che questo comporta.

Una condizione di incertezza che spingerà molti tifosi a rinunciare comunque alla partita che potrà essere seguita sui canali TV o nei bar e locali che offrono il servizio.