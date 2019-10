Serravalle Scrivia – Strade allagate, frane e smottamenti e torrenti esondati nel Basso Piemonte, al confine con la Liguria.

A Serravalle si segnalano strade allagate e si procede con difficoltà anche su arterie primarie come la “Barbellotta” a causa dell’acqua che ha invaso le strade.

Pesantissimi i disagi anche per la chiusura del casello autostradale di Serravalle, sull’autostrada A7 Genova-Milano, per allagamenti.

Situazione di emergenza anche nella zona di Novi Ligure, Gavi e Castelletto d’Orba dove si segnalano frane e allagamenti.

L’ondata di maltempo ha scaricato la sua forza nel Basso Piemonte invece che in Liguria dove da sabato è in vigore lo stato di allerta meteo per temporali.